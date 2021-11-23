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Общество

Правительство утвердило перечень случаев бесплатного проведения ПЦР-тестов по полису ОМС

Каждый регион может дополнить перечень бесплатных ПЦР-тестов по ОМС. Фото Telegram

В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции. Такие изменения закреплены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит и дальше гарантированно проводить такие исследования по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан.

Сделать бесплатно ПЦР-тест можно в следующих случаях:

– если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19;

– для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел;

– при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи проведения бесплатного тестирования, например при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, оно должно оставаться доступным для людей», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.

 

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