Правительство утвердило перечень случаев бесплатного проведения ПЦР-тестов по полису ОМС

18:52, 23 ноября 2021, ПАИ

В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции. Такие изменения закреплены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит и дальше гарантированно проводить такие исследования по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан.

Сделать бесплатно ПЦР-тест можно в следующих случаях:

– если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19;

– для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел;

– при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи проведения бесплатного тестирования, например при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, оно должно оставаться доступным для людей», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.