Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели назвали массу вещей, которые они хотят успеть до наступления Нового года. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Родить.
2. Найти второй носок.
3. Вернуться в семью.
4. Закрыть ипотеку.
5. Застеклить балкон.
6. Пересмотреть «Звёздные войны».
7. Закупить продукты к новогоднему столу.
8. Завершить «ремонт» зубов, который длится с мая месяца.
9. Съездить к маме.
10. Отгулять корпоратив.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года
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