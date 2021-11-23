Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года

19:52, 23 ноября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели назвали массу вещей, которые они хотят успеть до наступления Нового года. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Родить.

2. Найти второй носок.

3. Вернуться в семью.

4. Закрыть ипотеку.

5. Застеклить балкон.

6. Пересмотреть «Звёздные войны».

7. Закупить продукты к новогоднему столу.

8. Завершить «ремонт» зубов, который длится с мая месяца.

9. Съездить к маме.

10. Отгулять корпоратив.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!