«Главная тема с Надеждой Назаренко»: почему так важно прививаться студентам

21:00, 23 ноября 2021, ПАИ

Почему в Псковской области так остро встал вопрос о вакцинации студентов? Чем опасно даже лёгкое течение коронавируса у молодёжи? Какие студенты должны сделать прививку? Об этом – в новом выпуске программы от 23 ноября.