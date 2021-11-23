«Главная тема с Надеждой Назаренко»: почему так важно прививаться студентам
Почему в Псковской области так остро встал вопрос о вакцинации студентов? Чем опасно даже лёгкое течение коронавируса у молодёжи? Какие студенты должны сделать прививку? Об этом – в новом выпуске программы от 23 ноября.
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