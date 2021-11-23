Галина Невалённая: Все депутаты Псковской гордумы защищают социальную часть бюджета

21:42, 23 ноября 2021, ПАИ

Все депутаты Псковской гордумы защищают социальную часть бюджета, уверена депутат Псковской гордумы по одномандатному округу № 13 Галина Невалённая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«В Думе у нас находятся депутаты с разными политическими взглядами, у каждого своя гражданская позиция, но что нас всех объединяет, так это понимание того, что при принятии городского бюджета необходимо предусмотреть, что развиваться должна и промышленная, и дорожная, и другие инфраструктуры. В первую очередь надо сохранить то, что мы уже имеем, а также постараться поддержать другие программы. Депутаты всегда защищают социальную часть бюджета, но в то же время надо поддерживать и развитие промышленности, торговли, чтобы нарастить сбор налогов и пополнить этот бюджет», – отметила она.

Депутат также призывает всех жителей Пскова бережнее относиться к городскому имуществу, чтобы вложенные в благоустройство средства не пропадали.

«Город надо рассматривать как свой собственный дом, в котором мы живём и понимаем, что где-то надо экономить электричество, где-то надо отремонтировать сломанное. Когда у всех будет такое ответственное и бережное отношение, а в некоторых домах и дворах оно уже сейчас чувствуется, тогда и будет лучше», – уверена депутат.

«Мы вместе должны стремиться к тому, чтобы город становился лучше, чище, уютнее, добрее и красивее, чтобы он был добротный и обновлённый, имея при этом такие уникальные старинные памятники. Я влюблена в город Псков и считаю, что мы на верном пути», – заключила Галина Невалённая.