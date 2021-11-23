Медики-преподаватели ПсковГУ поделились с горожанами секретами здоровья

21:55, 23 ноября 2021, ПАИ

Медики – преподаватели ПсковГУ провели просветительскую встречу «Жизнь в тонусе» для пожилых псковичей, обучающихся в университете третьего возраста. Мероприятие прошло в Псковской областной библиотеке 22 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, на этой встрече медики – преподаватели ПсковГУ поделились с горожанами секретами здоровья.

Во встрече приняли участие преподаватели кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ. Перед аудиторией выступили Артём Момент и Ольга Муштукова.

«Текущая политика профилактики коронавирусной инфекции подразумевает социальное дистанцирование. Эта ситуация накладывает значительные ограничения на проведение групповых физкультурно-оздоровительных занятий, в особенности для пожилых людей, – заметил Артём Момент. – Пока пандемия продолжается, оставаться дома достаточно безопасно. Однако дни, проведённые в квартире, могут привести к чрезмерному снижению физической активности. Некоторые пожилые люди, которые мало двигаются, могут потерять значительное количество мышечной силы, гибкости и аэробных возможностей».

Выступающий дал собравшимся основные рекомендации об организации, содержании и объёме физической активности, основанные на современных научных данных и эффективные для поддержания и укрепления здоровья.

Вместе с тем он отметил, что двигательная активность может как помочь, так и навредить. В связи с этим нужно понимать, что частные рекомендации лучше давать, зная человека и уровень его подготовленности, функциональную группу здоровья.

Ольга Муштукова в свою очередь показала наиболее простые движения, доступные большинству людей. По её словам, их систематическое выполнение повышает уровень двигательной активности.

В числе рекомендуемых упражнений следующие: поочередные наклоны головой в разные стороны и круговые движения руками в плечевых суставах вперёд и назад. Кроме того, из положения стоя на носочках можно тянуться руками вверх через стороны с вдохом, поднимать и опускать руки вниз с выдохом, из положения сидя вытянуть на весу ноги и натягивать носки от себя и к себе.

Также спикер добавила, что за последнее время изменился ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, пересмотрено правило о физактивности на протяжении минимум десяти минут. Теперь считается, что даже незначительная физическая нагрузка оказывает положительный эффект на здоровье и способствует профилактике малоподвижного образа жизни.