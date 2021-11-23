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Дополнительные деньги получат районы Псковской области c высоким исполнением нацпроектов

Михаил Ведерников и Юрий Ильин обсудили нацпроекты Опочецкого района. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Во вторник, 23 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Опочецкого района Юрием Ильиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На встрече речь шла о реализации национальных проектов в Опочецком районе. Районный глава отчитался о следующих национальных проектах:

  • в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» проведён ремонт спортивного зала в Опочецкой средней школе № 4,
  • потроили по нацпроекту площадку для выполнения нормативов ГТО – она установлена на территории городского стадиона,
  • завершено благоустройство детской площадки у дома № 1 на улице Заводской, ещё три дворовые территории в центре города стали безопасными и комфортными благодаря дополнительному финансированию жилищно-коммунальной сферы,
  • по нацпроекту «Культура» в районе появился новый автоклуб, укомплектованный световым, звуковым и мультимедийным оборудованием,
  • в этом году на ремонт дорог было выделено порядка 38 млн рублей; На эти средства были отремонтированы участки дорог с самым интенсивным движением и высоким износом, включая территорию автовокзала.

«Наглядно видно, что национальные проекты на территории муниципалитета есть и они работают. Мы стараемся своевременно и максимально эффективно использовать те средства, которые выделяются», — подытожил свой доклад Юрий Ильин.

В ответ губернатор высоко оценил работу руководства Опочецкого района по исполнению нацпроектов: «Вы молодцы. Завершаете год со стопроцентным показателем исполнения нацпроектов. Я дам поручение, чтобы Опочецкому району и другим муниципалитетам с аналогичными результатами были выделены дополнительные средства на развитие территорий и инфраструктуры в 2022 году».

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