Дополнительные деньги получат районы Псковской области c высоким исполнением нацпроектов

22:06, 23 ноября 2021, ПАИ

Во вторник, 23 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Опочецкого района Юрием Ильиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На встрече речь шла о реализации национальных проектов в Опочецком районе. Районный глава отчитался о следующих национальных проектах:

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» проведён ремонт спортивного зала в Опочецкой средней школе № 4,

потроили по нацпроекту площадку для выполнения нормативов ГТО – она установлена на территории городского стадиона,

завершено благоустройство детской площадки у дома № 1 на улице Заводской, ещё три дворовые территории в центре города стали безопасными и комфортными благодаря дополнительному финансированию жилищно-коммунальной сферы,

по нацпроекту «Культура» в районе появился новый автоклуб, укомплектованный световым, звуковым и мультимедийным оборудованием,

в этом году на ремонт дорог было выделено порядка 38 млн рублей; На эти средства были отремонтированы участки дорог с самым интенсивным движением и высоким износом, включая территорию автовокзала.

«Наглядно видно, что национальные проекты на территории муниципалитета есть и они работают. Мы стараемся своевременно и максимально эффективно использовать те средства, которые выделяются», — подытожил свой доклад Юрий Ильин.

В ответ губернатор высоко оценил работу руководства Опочецкого района по исполнению нацпроектов: «Вы молодцы. Завершаете год со стопроцентным показателем исполнения нацпроектов. Я дам поручение, чтобы Опочецкому району и другим муниципалитетам с аналогичными результатами были выделены дополнительные средства на развитие территорий и инфраструктуры в 2022 году».