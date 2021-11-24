Глава Следственного комитета призвал отменить ЕГЭ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен необходимо отменить, пишет РИА Новости.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал он, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Ранее Бастрыкин раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.
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