Глава Следственного комитета призвал отменить ЕГЭ

07:51, 24 ноября 2021, ПАИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен необходимо отменить, пишет РИА Новости.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал он, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Ранее Бастрыкин раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.