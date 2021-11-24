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Общество

Из-за дефицита автодилеры отказались от новогодних скидок

В 2021 году скидок на автомобили в преддверии нового года не будет, так как дилерам нечего распродавать, пишет carsweek.ru.

Сейчас клиентский спрос превышает предложение, но по причине недостаточного количества новых легковушек официальные дилерские центры не могут реализовывать столько, сколько бы всем хотелось. Россияне, которые готовы ждать поставку заказанной модели или оформляли заказ с помощью брендовых конфигураторов? могут прождать машину до полугода.

Эксперты считают, что оперативно проблема нехватки машин для первичного рынка страны не решится. При этом стоимость еще не сошедших с конвейеров автомобилей продолжает увеличиваться. Аналитики советуют не тянуть с покупкой, если она была запланирована в меру крайней необходимости. 

Рост цен на авторынке уже достиг  показателей в 20-25% без учета допоборудования, из-за которого конечный ценник вырастает еще на пару десятков или сотен тысяч рублей в зависимости от выбранной модели.

В частности, легковушки LADA на данный момент продаются от 9 до 12% дороже по сравнению с первым месяцем этого года. Citroen только в ноябре переписал прайс-листы на всю линейку моделей от 20 до 50 тысяч рублей. Востребованные у водителей иномарки  Kia почти каждый месяц получают наценки от 15 до 100 тысяч рублей.

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