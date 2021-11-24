«Как на химиотерапии»: коронавирус может приводить к близорукости и провоцировать облысение

09:51, 24 ноября 2021, ПАИ

Коронавирус может приводить к близорукости и провоцировать облысение, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова

«Коронавирус, как любое вирусное заболевание, приводит к интоксикации организма, что, в свою очередь, вызывает астению, когда настроение не очень, сил нет и всё прочее. Кроме того, вирус сам по себе нейротропный, то есть воздействует на мозг, и вообще поражает абсолютно все системы организма, внутреннюю поверхность сосудов всех органов, не только лёгкие», - пояснила специалист.

У части пациентов появляется острая почечная недостаточность, у кого-то садится зрение, возникает алопеция - человек лысеет. «На облысение жаловались процентов пятьдесят моих переболевших знакомых. Я лично испытала это на себе, когда в один не слишком прекрасный момент обнаружила копну волос не на голове, а на расчёске. Начинаешь понимать людей на химиотерапии. Причём это проявилось не сразу, а через несколько месяцев после собственно болезни», - поделилась Мария Трофимова.

Отсутствие обоняния – уже «общее место», про этот симптом, отметила врач, слышали все. «У кого-то оно восстанавливается сразу, у кого-то не возвращается и через полгода. Вирус отключает в мозге участки, ответственные за восприятие запахов. Могут начинаться и воспаления сосудов в голове, есть случаи бессимптомных менингитов и энцефалитов на фоне коронавируса», - рассказала медик.

Также выяснилось, что заражённый коронавирусом организм может вырабатывать антитела к дофамину, который влияет на процессы мотивации и обучения, обеспечивает чувство предвкушения удовольствия. Неважно болел человек тяжело или перенёс ковид в лёгкой форме.

Подробности о том как коронавирус влияет на головной мозг и психику, читайте в материале «Из инфекционки в психушку».