Псковский врач о пациентах с ковидом: Утром поступают в адекватном состоянии, вечером появляются галлюцинации

10:07, 24 ноября 2021, ПАИ

Утром пациенты с коронавирусом поступают в инфекционную больницу в адекватном состоянии, а уже вечером у них появляются галлюцинации. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

«Человек перестаёт понимать кто он, где находится, что за люди вокруг, появляются отрывочные галлюцинации, бред. Он кричит, что кругом враги и все хотят его убить», - привела пример специалист.

По словам медика, прямо в реанимации инфекционной больницы может возникать делирий - спутанность сознания. «Если он развивается, это плохой прогностический признак течения коронавируса. Фактически это предвестник скорой смерти. Чаще подобные состояния возникают у пациентов 70-80 лет. Везти их к нам в силу состояния не представляется возможным, приходится помогать на месте, находить баланс между дозировкой и сочетанием лекарств», - отметила Мария Трофимова.

Пациенты срывают с себя кислородные маски, вырывают катетеры, пытаются уйти. «Один дедуля прямо из реанимации собирался отправиться домой пешком, а поступил он из Опочки в 125 километрах от Пскова», - уточнила медик.

Некоторые больные с коронавирусом начинают отказываться от лечения, подозревая всех вокруг во вредительстве. «Одна пациентка не принимала таблетки со словами: «Зачем лечиться? Я всё равно умру. Не тратьте время». На фоне улучшения общего состояния её внезапно накрыла депрессия. А как заставить человека лечиться, если он выплёвывает лекарства и не подпускает к себе? Таких случаев немало», - констатировала Мария Трофимова.

Подробности о том как коронавирус влияет на головной мозг и психику, читайте в материале «Из инфекционки в психушку».