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Общество

Губернатор Псковской области отметил хорошую тенденцию снижения уровня заболеваемости коронавирусом в регионе

«Постепенное снижение уровня заболеваемости продолжается. Это хорошая тенденция, которую мы всеми силами будем поддерживать», – написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регионе зарегистрировано 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 267 человек. Умерло четверо.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 64 856 случаев заболевания коронавирусом.

Официальная статистика по коронавирусной инфекции в Псковской области за 23 ноября 2021 года.

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