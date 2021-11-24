Губернатор Псковской области отметил хорошую тенденцию снижения уровня заболеваемости коронавирусом в регионе

00:08, 24 ноября 2021, ПАИ

«Постепенное снижение уровня заболеваемости продолжается. Это хорошая тенденция, которую мы всеми силами будем поддерживать», – написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регионе зарегистрировано 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 267 человек. Умерло четверо.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 64 856 случаев заболевания коронавирусом.