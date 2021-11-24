331 пскович получил штраф за нарушение масочного режима

08:36, 24 ноября 2021, ПАИ

Суды Псковской области за период с 15 по 21 ноября рассмотрели 369 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов.

331 правонарушителю назначены штрафы от 1000 рублей, вынесено 27 предупреждений, по 11 делам приняты иные процессуальные решения.