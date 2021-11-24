Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

331 пскович получил штраф за нарушение масочного режима

Суды Псковской области за период с 15 по 21 ноября рассмотрели 369 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов.

 331 правонарушителю назначены штрафы от 1000 рублей, вынесено 27 предупреждений, по 11 делам приняты иные процессуальные решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 24 ноября
24 ноября 2021

Мокрый снег ожидается в Пскове 24 ноября
24 ноября 2021

24 тысячи доз «Спутника V» и «Спутника Лайт» поступили в Псковскую область
24 ноября 2021

Глава Следственного комитета призвал отменить ЕГЭ
24 ноября 2021

О зарплатах, настольных играх и подготовке к Новому году – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 ноября 2021

Губернатор Псковской области отметил хорошую тенденцию снижения уровня заболеваемости коронавирусом в регионе
23 ноября 2021

В Великих Луках в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ молодых фотографов
23 ноября 2021

Специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вручили награды

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...