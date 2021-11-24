Мокрый снег ожидается в Пскове 24 ноября

08:55, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает псковский Гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных направлений умеренный, днем местами до сильного. В течение суток термометры покажут от 0 до +5 градусов.

В Пскове ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем +3...+5. В Великих Луках небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +1...+3 градуса.