Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мокрый снег ожидается в Пскове 24 ноября

24 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает псковский Гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных направлений умеренный, днем местами до сильного. В течение суток термометры покажут от 0 до +5 градусов.

В Пскове ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем +3...+5. В Великих Луках небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +1...+3 градуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 24 ноября
24 ноября 2021

Мокрый снег ожидается в Пскове 24 ноября
24 ноября 2021

24 тысячи доз «Спутника V» и «Спутника Лайт» поступили в Псковскую область
24 ноября 2021

Глава Следственного комитета призвал отменить ЕГЭ
24 ноября 2021

О зарплатах, настольных играх и подготовке к Новому году – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 ноября 2021

Губернатор Псковской области отметил хорошую тенденцию снижения уровня заболеваемости коронавирусом в регионе
23 ноября 2021

В Великих Луках в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ молодых фотографов
23 ноября 2021

Специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вручили награды

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...