Мокрый снег ожидается в Пскове 24 ноября
24 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает псковский Гидрометцентр.
Будет дуть ветер западных направлений умеренный, днем местами до сильного. В течение суток термометры покажут от 0 до +5 градусов.
В Пскове ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем +3...+5. В Великих Луках небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +1...+3 градуса.
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