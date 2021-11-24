Врачи предложили знаменитостям-антиваксерам побывать в реанимациях и моргах

09:19, 24 ноября 2021, ПАИ

Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — написали медики.

Обращение подписали 11 человек. Среди них — главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

