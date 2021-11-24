Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 24 ноября
24 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Ижорского Батальона, 45;
улица Я. Фабрициуса, 3а/13.
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