Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 24 ноября

09:21, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Ижорского Батальона, 45;

улица Я. Фабрициуса, 3а/13.