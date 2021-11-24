Женщина погибла в результате ДТП в Великих Луках

09:29, 24 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках в 1:45 на улице Матвея Кузьмина, 68 в результате ДТП погибла женщина, сообщила газета «Великолукская правда Новости».

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi совершил съезд с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир погибла на месте от полученный травм до приезда скорой медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Кроме того, пострадал 40-летний мужчина, который был госпитализирован с различными травмами бригадой скорой помощи.

Водитель на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, сотрудники ДПС, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.