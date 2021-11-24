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Общество

Псковский бизнес-инкубатор объявил конкурс на предоставление помещений

Псковский бизнес-инкубатор объявил о проведении 71-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. На конкурс выставлен 1 лот на помещение площадью 20,2 кв. м. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города Пскова и с момента регистрации которых прошло не более трех лет. Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план.

Окончание подачи заявок - 13 декабря в 13:00 (по московскому времени). Место представления конкурсной документации и регистрации заявок: 180000, Псковская область, Псков, Набережная реки Великой, д. 6, каб. 27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам: 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация размещена здесь

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