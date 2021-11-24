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Происшествия

Женщину госпитализировали после ДТП в Пскове

Фото: ГИБДД России по Псковской области

23 ноября в 18:50 на улице Чудской 39-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 52-летнюю женщину-пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД России по Псковской области. 

Фото: ГИБДД России по Псковской области

В результате ДТП женщина госпитализирована в областную больницу. Водителю назначено химико-токсикологическое исследование. Обстоятельства выясняются.

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