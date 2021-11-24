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Общество

Псковичи могут выиграть билеты в музеи Северо-Запада России

Два псковских учреждения культуры – музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова – принимают участие в большой викторине музейного инфоцентра Серебряного ожерелья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Принять участие в розыгрыше может каждый. Для этого необходимо в период с 25 ноября по 5 декабря зайти на сайт www.RussiaTravel.club с мобильного телефона, выбрать удобный мессенджер и нажать кнопку «Старт».

Более 45 музеев из 11 регионов Северо-Запада подготовили для участников интересные вопросы и удивительные факты о себе или своих экспонатах, истории, выдающихся личностях России. Среди заданий викторины есть и те, которые позволят больше узнать о псковских музеях.

Победители получат сертификаты на бесплатное посещение десяти музеев-участников викторины.

Цель мероприятия музейного инфоцентра Серебряного ожерелья – в игровой форме познакомить пользователей с музеями Северо-Запада, создать мотивацию к посещению музеев и показать насколько разнообразными и интересными они могут быть.

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