Поправки к закону о межбюджетных отношениях в Псковской области рассмотрел бюджетный комитет

11:15, 24 ноября 2021, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рекомендовал принять изменения в закон Псковской области «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Об этом с заседания комитета сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова отметила, что проект вносится с целью применения подходов, которые изложены в новых проектах, на план 2022-2024 годов. Предполагается переход к дифференцированным нормативам в муниципалитетах, которые будут утверждаться законом региона. Такой подход по дифференцированным нормативам в проекте закона учитывает увеличение поступлений для муниципальных обращений за 2021 год на 135,8 млн рублей.

Депутат Петр Алексеенко отметил, что продукты для школьников подорожали на 24%, и поинтересовался, покроют ли это дотации.

По словам Людмилы Павловой, на 10% увеличиваются и нормативы питания, и региональный норматив. «Сегодня это позволит производить в должном объёме расходы на питание, будем наблюдать за процессом и вносить, если что, поправки в следующем году», - отметила докладчик.

Депутаты рекомендовали принять изменения в закон на сессии Псковского областного Собрания депутатов.