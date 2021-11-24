Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На «Народное признание» выдвинут пскович, спасший двух провалившихся под лёд Великой детей

Пскович Андрей Стругин выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Поступок». За спасение двух провалившихся под лёд реки Великой детей на соискание награды мужчину выдвинула редакция газеты «АиФ-Псков».

15 марта мальчики 10 и 11 лет провалились под лёд реки в Пскове.  Андрей Стругин, который проезжал по берегу на велосипеде, бросился на помощь. Он быстро вытащил одного ребёнка, который сразу убежал домой. Чтобы спасти второго мальчика, псковичу пришлось броситься в ледяную воду, он протянул ребёнку велосипед, чтобы тот мог схватиться за колесо и выбраться. Мальчика удалось спасти, его отогрели в автомобиле очевидцев и передали врачам.

За смелость Андрея Стругина поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил псковичу благодарственное письмо и сертификат на покупку нового велосипеда.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
24 ноября 2021

Велогонщика Ивана Макарова выдвинули на соискание премии «Народное признание»
24 ноября 2021

Ещё 20 км трассы Р-23 в Псковской области капитально отремонтировано
24 ноября 2021

На «Народное признание» выдвинут пскович, спасший двух провалившихся под лёд Великой детей
24 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал бюджетный комитет Псковского областного Собрания
24 ноября 2021

Четверть студентов Псковской области привились от коронавируса
24 ноября 2021

Ещё 14 лифтов ввели в эксплуатацию в Пскове после капитального ремонта
24 ноября 2021

Переболевшие коронавирусом водители жалуются на замедленную реакцию

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...