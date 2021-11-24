На «Народное признание» выдвинут пскович, спасший двух провалившихся под лёд Великой детей

11:19, 24 ноября 2021, ПАИ

Пскович Андрей Стругин выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Поступок». За спасение двух провалившихся под лёд реки Великой детей на соискание награды мужчину выдвинула редакция газеты «АиФ-Псков».

15 марта мальчики 10 и 11 лет провалились под лёд реки в Пскове. Андрей Стругин, который проезжал по берегу на велосипеде, бросился на помощь. Он быстро вытащил одного ребёнка, который сразу убежал домой. Чтобы спасти второго мальчика, псковичу пришлось броситься в ледяную воду, он протянул ребёнку велосипед, чтобы тот мог схватиться за колесо и выбраться. Мальчика удалось спасти, его отогрели в автомобиле очевидцев и передали врачам.

За смелость Андрея Стругина поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил псковичу благодарственное письмо и сертификат на покупку нового велосипеда.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.