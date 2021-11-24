Рабочая группа по вопросу совершенствования системы налогообложения появится в Псковской области

11:42, 24 ноября 2021, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрил создание рабочей группы для проработки вопросов повышения эффективности системы налогообложения Псковской области. Об этом с заседания комитета сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил, что численный состав уже есть, и добавил, что этот вопрос не выносится на сессию Псковского областного Собрания депутатов. Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев добавил, что в прошлой рабочей группе присутствовал представитель налоговой. При этом Братчиков заметил, что есть возможность приглашать, и предложил включить уполномоченного по защите прав предпринимателей в состав группы.