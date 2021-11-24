В Пскове взрывотехники уничтожили найденный на улице Ленина снаряд времён войны

12:09, 24 ноября 2021, ПАИ

Взрывотехники псковского ОМОН Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд времён войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В Пскове сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» областного управления Росгвардии обследовали неразорвавшуюся минометную мину калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии, обнаруженную при проведении земляных работ у одного из жилых домов возле здания Псковского агентства информации.

Прибывшие взрывотехники ОМОН идентифицировали боеприпас, после чего вывезли его на специализированный полигон для уничтожения.