В Пскове взрывотехники уничтожили найденный на улице Ленина снаряд времён войны
Взрывотехники псковского ОМОН Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд времён войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В Пскове сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» областного управления Росгвардии обследовали неразорвавшуюся минометную мину калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии, обнаруженную при проведении земляных работ у одного из жилых домов возле здания Псковского агентства информации.
Прибывшие взрывотехники ОМОН идентифицировали боеприпас, после чего вывезли его на специализированный полигон для уничтожения.
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