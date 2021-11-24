Более 650 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:44, 24 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 528 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 650 533, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 64 856 человек, 55 640 пациентов выздоровело, 1 043 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.