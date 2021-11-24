Росреестр выявил 420 нарушений в Псковской области

13:12, 24 ноября 2021, ПАИ

За 10 месяцев 2021 года на территории Псквской области выявлено 420 нарушений в сфере земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Кроме того, сотрудники управления провели 863 контрольно-надзорных и 14 профилактических мероприятий по предупреждению нарушений требований в сфере земельного законодательства. Самым частым нарушением в Псковской области остается самовольное занятие земельного участка, а также его неиспользование или использование не по целевому назначению.