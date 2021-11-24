Изменения в госпрограмму по созданию современной городской среды планируют внести в Псковской области

13:15, 24 ноября 2021, ПАИ

Изменения в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, что внесение изменений обусловлено мероприятиями по благоустройству территории вдоль улицы Никольской (пешеходной зоны к памятному знаку ветеранов органов прокуратуры). На данной территории в дальнейшем планируется устройство парка 300-летия прокуратуры.

Также в связи с появившейся экономией средств и возможностью отремонтировать две территории требуется оперативно внести изменения в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, а именно – добавить ещё одну территорию в Стругах Красных.

Кроме того, распределение субсидий на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год корректируется в связи с фактическим перераспределением лимитов от муниципального образования, не выполняющего условия предоставления субсидий [речь идёт о Пустошкинском районе. – ПАИ].

Депутат Виктор Иващенко поинтересовался, по какой причине распределили средства.

«Это единственный муниципалитет [Пустошкинский район. – ПАИ], в котором подобное произошло два раза. В муниципалитете сложилась ситуация, когда отказались от 3 млн рублей, заявив, что хватит 2 млн рублей», – отметил Сергей Грахов и добавил, что региональному управлению капитального строительства пришлось пересчитывать смету четыре раза.

«Глава района опять принял решение менять стоимость мероприятий. Было принято решение распределить деньги на другие муниципалитеты. Средства принесут пользу людям в других муниципалитетах и не будут возвращаться в федеральный бюджет», – заметил Сергей Грахов.

В итоге комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания согласовал рассматриваемый вопрос и рекомендовал принять законопроект на сессии регионального парламента завтра.