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Первенство Псковской области по баскетболу среди девушек проходит в Великих Луках

В Великих Луках проходит первенство Псковской области по баскетболу среди девушек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Соревнования проходят среди возрастных групп 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения. В них принимают участие команды из Великих Лук, Локни, Куньи, Новосокольников и Невеля.

Мероприятие проводится со всеми необходимыми мерами согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, соревнования проходят без зрителей.

Из спортсменов команд-победителей будут сформированы сборные команды Псковской области для участия в межрегиональных соревнованиях в 2022 году.

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