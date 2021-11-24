Асфальтирование двора на улице 23 Июля в Пскове завершат до конца ноября

14:45, 24 ноября 2021, ПАИ

В Пскове до конца ноября завершат асфальтирование двора на улице 23 Июля. Об этом депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов сообщил во время выезда в округ №2 для контроля ремонта дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Люди жаловались, что подготовительные работы сделаны, а асфальт ещё не уложен, - отметил Сергей Колосов. – Подрядчик гарантирует, что приступит к работам 27 ноября и доделает двор до конца».

В рамках ремонта двора была обустроена парковка, снят старый слой асфальта, а также запланировано поднятие люков. В выезде также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин и заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Елена Полонская поблагодарила жильцов за сбор подписей и подачу заявок. «Это огромный труд – сплотиться, объединиться, именно благодаря общим усилиям с депутатом у вас всё получилось», - добавила Полонская.

Также глава города предложила Сергею Колосову сделать общественную приёмку двора и в случае чего направить в адрес администрации Пскова имеющиеся замечания для своевременного исправления.