Лазерное шоу в Псковском кремле претендует на «Народное признание – 2021»
Лазерное шоу, посвящённое 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, прошедшее в Пскове в июле и августе этого года, претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислала жительница Пскова.
Показы лазерного шоу прошли в стенах Псковского кремля на территории Довмонтова города. Их посетили более 10 000 зрителей.
«Яркая зрелищная история жизни и великих битв Александра Невского, представленная жителям и гостям Пскова в исторических декорациях, выполнена с помощью современных мультимедийных технологий. Отличительной чертой является уникальный аудио- и видеоконтент, созданный специально для проекта. Зрелищное лазерное шоу полностью погрузило зрителей в мир истории, напомнило о победах князя Александра Невского и оставило незабываемое впечатление», - поделилась псковичка.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
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