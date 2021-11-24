Курьер в маске обокрал двух пенсионерок в Пскове

15:00, 24 ноября 2021, ПАИ

23 ноября курьер в маске обокрал двух пенсионерок в Пскове под предлогом помощи родственникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестный мужчина позвонил 90-летней женщине, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на внука женщины завели уголовное дело и для освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги. Пенсионерка отдала курьеру тысячу долларов США и 30 тысяч рублей.

Затем мошенник позвонил 84-летней псковичке и, рассказав такую же историю про ее внучку, потребовал денег. Женщина отдала курьеру 200 тысяч рублей.

Когда пенсионерки поняли, что попались на уловку мошенника, то обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает 30-летнего мужчину ростом 170-180 сантиметров.



