Курьер в маске обокрал двух пенсионерок в Пскове
23 ноября курьер в маске обокрал двух пенсионерок в Пскове под предлогом помощи родственникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, неизвестный мужчина позвонил 90-летней женщине, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на внука женщины завели уголовное дело и для освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги. Пенсионерка отдала курьеру тысячу долларов США и 30 тысяч рублей.
Затем мошенник позвонил 84-летней псковичке и, рассказав такую же историю про ее внучку, потребовал денег. Женщина отдала курьеру 200 тысяч рублей.
Когда пенсионерки поняли, что попались на уловку мошенника, то обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает 30-летнего мужчину ростом 170-180 сантиметров.
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