Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:42, 24 ноября 2021, ПАИ

1 884 680 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 221,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 416 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 434 393 случая заболевания коронавирусом, 8 126 376 человек выздоровело, 267 819 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 64 856 человек, 55 640 пациентов выздоровело, 1 043 человека умерли.