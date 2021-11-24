До +7 градусов ожидается в Псковской области 25 ноября
25 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоротью 7-12 метров в секуду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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