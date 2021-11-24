До +7 градусов ожидается в Псковской области 25 ноября

16:16, 24 ноября 2021, ПАИ

25 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоротью 7-12 метров в секуду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.