Псковский Центр доктора Бубновского дарит новым клиентам скидку 20%

16:33, 24 ноября 2021, ПАИ

Только 26 ноября в честь «Чёрной пятницы» новые клиенты Центра доктора Бубновского смогут получить скидку в размере 20% при покупке лечебных программ занятий.

Псковичам составляют индивидуальную программу, в которой учитывают состояние здоровья, нагрузку и вес. При грамотном выполнении техники результат вы почувствуете сразу, не травмируя себя. Кроме того, инструктора Центра ответят на все вопросы и дадут рекомендации по тренировкам и восстановлению после них.

Консультация и запись по телефону: 797-003.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.