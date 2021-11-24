Псковский Центр доктора Бубновского дарит новым клиентам скидку 20%
Только 26 ноября в честь «Чёрной пятницы» новые клиенты Центра доктора Бубновского смогут получить скидку в размере 20% при покупке лечебных программ занятий.
Псковичам составляют индивидуальную программу, в которой учитывают состояние здоровья, нагрузку и вес. При грамотном выполнении техники результат вы почувствуете сразу, не травмируя себя. Кроме того, инструктора Центра ответят на все вопросы и дадут рекомендации по тренировкам и восстановлению после них.
Консультация и запись по телефону: 797-003.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Играете ли вы в видеоигры?
Александр Кузьмин дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова на шоу «Русский ниндзя»
Михаил Ведерников проконтролировал выполнение ранее данных поручений по ликвидации АЧС
Регоператор напоминает, что делать при отсутствии квитанций за услугу по обращению с ТКО