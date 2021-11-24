Псковский Форум работающей молодёжи вошел в план работы Ассоциации профсоюзов СЗФО
Форум работающей молодёжи Псковской области вошел в план мероприятий Ассоциации и Молодежного совета профсоюзов Северо-Западного федерального округа на 2022 год.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного совета профсоюзов, такое решение принято в ходе заседания Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, в которую входят председатели профцентров регионов Северо-Запада и секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России Ольга Федулова.
Организаторами первого Форума работающей молодежи, который состоялся в регионе в 2021 году, выступили Псковский облсовпроф и администрация Псковской области. В нем приняли участие более 80 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
«Участники Ассоциации дали высокую оценку проведённой встрече в Пскове, - отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов, - а также опыту псковских профсоюзов по заключению двухсторонних и трёхсторонних соглашений, который транслируется и в другие субъекты страны».
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