О важности экологичного поведения рассказал «Свежий ПоМол»
Новый выпуск «Свежего ПоМола» посвящен теме экологии. Среди членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов немало экоактивистов, которые с удовольствием делятся своим опытом разумного потребления и заботы об окружающей среде. В этот раз участники выпуска рассказали, что значит быть экоактивистом, как внедрить экологические привычки в свою жизнь и почему это важно.
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