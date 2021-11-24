О важности экологичного поведения рассказал «Свежий ПоМол»

16:43, 24 ноября 2021, ПАИ

Новый выпуск «Свежего ПоМола» посвящен теме экологии. Среди членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов немало экоактивистов, которые с удовольствием делятся своим опытом разумного потребления и заботы об окружающей среде. В этот раз участники выпуска рассказали, что значит быть экоактивистом, как внедрить экологические привычки в свою жизнь и почему это важно.