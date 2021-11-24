Почти 9 лет тюрьмы получил кладмен из Печорского района
8 лет и 11 месяцев лишения свободы получил неоднократно судимый житель Печорского района, обвиняемый в совершении 64 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (сбытом и покушением на сбыт) через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.
Злоумышленник с марта 2019 года по август 2020 года через закладки распространял на территории Псковской области различные наркотические средства.
По результатам рассмотрения дела суд признал злоумышленника виновным. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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