Почти 9 лет тюрьмы получил кладмен из Печорского района

16:45, 24 ноября 2021, ПАИ

8 лет и 11 месяцев лишения свободы получил неоднократно судимый житель Печорского района, обвиняемый в совершении 64 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (сбытом и покушением на сбыт) через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Злоумышленник с марта 2019 года по август 2020 года через закладки распространял на территории Псковской области различные наркотические средства.

По результатам рассмотрения дела суд признал злоумышленника виновным. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.