Александр Кузьмин: Я в первую очередь спортсмен
Александра Кузьмина в СМИ называют основателем движения «Беговой Псков», «Школы бега», бизнесменом и комментатором. «Комсомольская правда – Псков» выяснила, какое определение Кузьмину ближе.
«Сейчас меня называют «бегущий комментатор», потому что я набираю популярность как комментатор и провожу практически все крупные беговые мероприятия на Северо-Западе, часто приглашают в Сочи и Москву», - отметил Александр Кузьмин. – В первую очередь, конечно, я спортсмен, который сам выступает и имеет большие амбиции».
Спортсмен подчеркнул, что хочет прославлять родной Псков и выйти на мировую арену по беговым дисциплинам.
Напомним, Александр Кузьмин принял участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. О своём проигрыше он рассказал здесь.
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