Александр Кузьмин: Я в первую очередь спортсмен

17:10, 24 ноября 2021, ПАИ

Александра Кузьмина в СМИ называют основателем движения «Беговой Псков», «Школы бега», бизнесменом и комментатором. «Комсомольская правда – Псков» выяснила, какое определение Кузьмину ближе.

«Сейчас меня называют «бегущий комментатор», потому что я набираю популярность как комментатор и провожу практически все крупные беговые мероприятия на Северо-Западе, часто приглашают в Сочи и Москву», - отметил Александр Кузьмин. – В первую очередь, конечно, я спортсмен, который сам выступает и имеет большие амбиции».

Спортсмен подчеркнул, что хочет прославлять родной Псков и выйти на мировую арену по беговым дисциплинам.

Напомним, Александр Кузьмин принял участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. О своём проигрыше он рассказал здесь.