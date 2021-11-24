Михаил Ведерников раскритиковал скамейки на площади Ленина в Пскове

17:28, 24 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал новые скамейки из бетонных плит на площади Ленина напротив Псковского государственного университета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона предложил их переставить или каким-то образом тематически разукрасить. Также он предложил обустроить на площади тематические архитектурные формы и привлечь к благоустройству студентов ПсковГУ.

«Мы осмотрели площадь Ленина. Не могу сказать, что проект на пятерку, есть вопросы, хотя это, может быть, дело вкуса. Посмотрим, может, что-то добавим, чтобы она в целом как объект хорошо смотрелась, и учтем замечания граждан», - прокомментировал губернатор.

Сквер на площади Ленина в Пскове прошёл приёмку после ремонта 11 ноября. Благоустройство общественной территории проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».