Увеличение МРОТ до 13 890 рублей одобрила Госдума

17:18, 24 ноября 2021, ПАИ

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном, третьем чтении поправку президента России об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей, сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту, в 2022 году прожиточный минимум поднимут до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей. 107 млрд рублей будут направлены на поддержку семей с инвалидами, еще 20 млрд — на региональное дорожное строительство.

Расходы на здравоохранение в 2022 году увеличатся на 22,8 млрд рублей, на образование – на 92,5 млрд.

В первоначально внесенной редакции предлагалось повысить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Однако глава государства Владимир Путин ко второму чтению законопроекта внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось повысить до 13 890 рублей. Парламентарии поправку поддержали.