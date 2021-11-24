Один человек пострадал в результате тройного ДТП на трассе в Псковской области
Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на трассе Неёлово – Псков, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Три автомобиля столкнулись на дороге Неёлово – Псков. Как сообщили с места происшествия, автомобили двигались в сторону Пскова.
В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации отказался.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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