На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове
Работы по благоустройству дворов у домов №62 и №66 по улице леона Поземского завершены почти на месяц раньше, сообщил и.п главы администрации города Пскова Борис Елкин, передает корремпондент Псковского агентства информации.
Во дворах были выкорчеваны старые деревья и пни, заасфальтированы проезды, парковки и тротуары, выполнено озеленение. Благоустройство проводилось в рамках проекта ФКГС нацпроекта «Жильё и городская среда».
Кроме того, Борис Елкин отметил, что совместно с дорожными службами прорабатывается вопрос по поводу уборки мусора. Жители двора проявили инициативу и пожелали облагородить придомовую зону.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил ремонтные работы во дворах домов.
«Отрадно, что Борис Андреевич слышит людей и по их просьбам там будут установлены скамейки и в рамках этого проекта будет благоустроена территория», - добавил губернатор.
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На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове