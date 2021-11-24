На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове

18:34, 24 ноября 2021, ПАИ

Работы по благоустройству дворов у домов №62 и №66 по улице леона Поземского завершены почти на месяц раньше, сообщил и.п главы администрации города Пскова Борис Елкин, передает корремпондент Псковского агентства информации.

Во дворах были выкорчеваны старые деревья и пни, заасфальтированы проезды, парковки и тротуары, выполнено озеленение. Благоустройство проводилось в рамках проекта ФКГС нацпроекта «Жильё и городская среда».

Кроме того, Борис Елкин отметил, что совместно с дорожными службами прорабатывается вопрос по поводу уборки мусора. Жители двора проявили инициативу и пожелали облагородить придомовую зону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил ремонтные работы во дворах домов.

«Отрадно, что Борис Андреевич слышит людей и по их просьбам там будут установлены скамейки и в рамках этого проекта будет благоустроена территория», - добавил губернатор.