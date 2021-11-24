Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

19:16, 24 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области провели профилактическую встречу с пенсионерами РЖД. Темой встречи стали преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и их предотвращение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отделения Следственного управления УМВД по городу Пскову майор юстиции Кристина Корсакова разъяснила псковским пенсионерам, что схемы обмана злоумышленниками постоянно модернизируются и преступники идут на новые ухищрения. Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенниками при телефонном разговоре, когда последние представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими или говорят от имени «детей», которые, якобы, попали в беду и им срочно необходима материальная помощь. Спикер рассказала, что преступники используют технологию подменных номеров, а также психологические приемы общения, поэтому очень важно вовремя повесить трубку и не дать мошенникам ввести себя в заблуждение.

На площадке музея истории псковских железнодорожников заместитель председателя Общественного совета Андрей Афанасьев подчеркнул, что сложность в расследовании телефонных преступлений часто заключается в том, что лица, похищающие средства у граждан, находятся в других регионах и даже государствах.

«Допустим, вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, спокойно положите трубку и позвоните по реальному номеру вашего банка - он написан на обратной стороне вашей пластиковой карты. А если вам представляются вашим родственником, попавшим в беду, не передавайте никому никаких сумм, просто перезвоните близкому человеку и проверьте информацию»,- посоветовал общественник.

В завершении встречи псковичи задали интересующие их вопросы по теме интернет-мошенничества, некоторые поделились реальными случаями общения с мошенниками.