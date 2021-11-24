Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Псковским пенсионерам РЖД рассказали, как уберечься от телефонных мошенников. Фото spbIT

Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области провели профилактическую встречу с пенсионерами РЖД. Темой встречи стали преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и их предотвращение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отделения Следственного управления УМВД по городу Пскову майор юстиции Кристина Корсакова разъяснила псковским пенсионерам, что схемы обмана злоумышленниками постоянно модернизируются и преступники идут на новые ухищрения. Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенниками при телефонном разговоре, когда последние представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими или говорят от имени «детей», которые, якобы, попали в беду и им срочно необходима материальная помощь. Спикер рассказала, что преступники используют технологию подменных номеров, а также психологические приемы общения, поэтому очень важно вовремя повесить трубку и не дать мошенникам ввести себя в заблуждение.  

На площадке музея истории псковских железнодорожников заместитель председателя Общественного совета Андрей Афанасьев подчеркнул, что сложность в расследовании телефонных преступлений часто заключается в том, что лица, похищающие средства у граждан, находятся в других регионах и даже государствах.

«Допустим, вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, спокойно положите трубку и позвоните по реальному номеру вашего банка - он написан на обратной стороне вашей пластиковой карты. А если вам представляются вашим родственником, попавшим в беду, не передавайте никому никаких сумм, просто перезвоните близкому человеку и проверьте информацию»,- посоветовал общественник.

В завершении встречи псковичи задали интересующие их вопросы по теме интернет-мошенничества, некоторые поделились реальными случаями общения с мошенниками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли»
24 ноября 2021

Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников
24 ноября 2021

В Пскове вновь пройдёт городской конкурс на лучшее новогоднее оформление
24 ноября 2021

На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове

24 ноября 2021

Александр Братчиков вручил министерские награды трём педагогам Пскова
24 ноября 2021

Фоторепортаж: Быстрее. Выше. Сильнее – тренировки на «Машиностроителе»
24 ноября 2021

Медвежат-сирот из Тверской области привезли в Полистовский заповедник
24 ноября 2021

Михаил Ведерников раскритиковал скамейки на площади Ленина в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...