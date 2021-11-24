Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли»
Впервые псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли».
Сотрудники центра рассказали о результатах полевых работ на поселении Горожане. Семинар стал отличной площадкой для обмена опытом и решения научных задач, собщает Instagram-аккаунт «Археология Пскова».
Псковские археологи поблагодарили организаторов - Институт археологии РАН и Владимиро-Суздальский музей-заповедник - за приглашение.
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