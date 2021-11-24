Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли»

19:34, 24 ноября 2021, ПАИ

Впервые псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли».

Сотрудники центра рассказали о результатах полевых работ на поселении Горожане. Семинар стал отличной площадкой для обмена опытом и решения научных задач, собщает Instagram-аккаунт «Археология Пскова».

Псковские археологи поблагодарили организаторов - Институт археологии РАН и Владимиро-Суздальский музей-заповедник - за приглашение.