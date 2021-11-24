«Псковские барсы» достойно представили ПсковГУ в финале игры «Зарница» в Ростове-на-Дону

19:44, 24 ноября 2021, ПАИ

Финал VII Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» прошёл в Ростове-на-Дону с 18 по 21 ноября. В мероприятиях впервые приняли представители Псковского государственного университета — команда ССК «Псковские барсы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В общем зачёте ребята заняли 15-е место из 26.

В состав команды вошли Герман Миц (капитан), Дмитрий Парфенюк, Никита Белокопытов, Андрей Пашкевич, Дмитрий Смирнов, Игорь Макарыч, Александр Киселевич, Андрей Чуфырёв.

Всего участие приняли 500 студентов из 45 регионов России. Они показали свою физическую, тактическую, строевую и огневую подготовку, а ещё творческие способности и знание отечественной истории.

Основной площадкой проведения игры стал военный учебный центр Донского государственного технического университета.

Всероссийский финал в 2021 году состоял из десяти этапов — «Учебный центр», «Спецназ», «Спасатель», «Мужество! Отвага! Честь!», «Марш-бросок», «Кибератака», «Парашютист» (из двух блоков — теоретического и практического), «Поединок», «Творческий» и интерактивного десятого этапа «Ратные страницы истории Отечества». Победители определялись как на отдельных этапах, так и по итогам всей игры.

Студенческое сообщество университета выразило благодарность вузу за предоставленную возможность участвовать в «Зарнице» и военно-патриотическому центру «Патриот» за содействие в подготовке.