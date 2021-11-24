Публикуем интервью телеканала РБК с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
Губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире РБК ТВ рассказал о борьбе с COVID-19 в Псковской области. Основные тезисы интервью:
- обязательная вакцинация студентов — это совместно принятое решение совета ректоров, ПсковГУ и Роспотребнадзора,
- среди молодых людей 18-19 лет сейчас наблюдается рост уровня заболеваемости на порядка 18 %,
- принятых ограничений на сегодняшний день в регионе достаточно, вопрос введения QR-кодов на транспорте сегодня не рассматривается,
- в регионе есть единичные случаи подделывания сертификатов вакцинации, ими занимаются правоохранительные органы.
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