На трассе Петербург – Псков в тройном столкновении автомобилей погиб водитель

22:11, 24 ноября 2021, ПАИ

Около часа назад на 245-м км трассы Санкт Петербург – Псков произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фура поворачивала на стоянку. В это время следом за ней ехал автомобиль Iveco. Водитель Renault, следовавший за Iveco, не успел затормозить и врезался. Он погиб на месте.

Сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшего и передали его медикам. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя Renault.

Водителя Iveco госпитализировали.

На месте происшествия работают все оперативные службы.