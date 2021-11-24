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Происшествия

В Великолукском районе водитель получил сочетанные травмы в ДТП

Водитель с различными травмами доставлен в больницу. Фото Наш путь

Сегодня примерно в 17:40, на 15-м километре автодороги Великие Луки – Невель 78-летний житель Великих Лук, управляя автомобилем Hyundai Verna, выбрал небезопасную дистанцию с впереди движущимся «Уралом» с прицепом, за рулём которого находился также великолучанин 38 лет. В результате нарушения ПДД водитель Hyundai Verna совершил столкновение с большегрузом. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

В результате ДТП водитель Hyundai Verna получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ребра и различные раны. Мужчина был госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», которые в связи с резкими изменениями погодных условий обращаются к водителям с призывом не забывать о правилах дорожного движения, быть внимательными на дорогах и не превышать скорость.

  • В Великолукском районе водитель получил сочетанные травмы в ДТП
    Фото: ПАИ
  • В Великолукском районе водитель получил сочетанные травмы в ДТП
    Фото: ПАИ
  • В Великолукском районе водитель получил сочетанные травмы в ДТП
    Фото: ПАИ

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