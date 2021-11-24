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Общество

Суд прекратил уголовное дело в отношении мастера спорта международного класса по ралли Алексея Лукьянюка

 

23 ноября 2021 года Великолукский городской суд Псковской области повторно рассмотрел уголовное дело в отношении мастера спорта международного класса по ралли А. В. Лукьянюка. Об этом сообщила объединёная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Органом предварительного расследования спортсмен обвинялся по ч. 3 ст. 264 УК РФ, а именно в совершении нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, при столкновении гоночных автомобилей, водителем одного из которых являлся Лукьянюк во время тестовых заездов в мае 2017 года накануне чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз. Пушкинские Горы – 2017».

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель изменил предъявленное мужчине обвинение в сторону смягчения путём переквалификации его действий с ч. 3 ст. 264 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и на ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Согласно предъявленному обвинению, в целях оказания тренерской помощи экипажу мастер спорта международного класса по автомобильным гонкам Лукьянюк, не уведомив организаторов и не проходя предварительный инструктаж по технике безопасности, не выяснив правила проведения тренировочных заездов, вместо пилота занял место водителя спортивного автомобиля.

Управляя им с пассажиром на переднем пассажирском сиденье, проявив преступную небрежность, подсудимый не дождался разрешающего движение в обратном направлении сигнала организатора тренировочного заезда, не оценил дорожную обстановку и не убедился в безопасности движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении спортивным автомобилем другого экипажа.

По этой причине наступило возгорание автомобилей, погиб штурман встречного автомобиля и был причинён тяжкий вред здоровью штурмана, находившегося с А. В. Лукьянюком.

Обосновывая переквалификацию обвинения, государственный обвинитель указал, что основания для инкриминирования Лукьянюку нарушений пунктов правил дорожного движения РФ отсутствуют, поскольку его действия совершены при тренировочном заезде на учебно-тренировочных сборах, организованных Федерацией автомобильного спорта Псковской области, и фактически проводились в соответствии с правилами проведения группы дисциплин по ралли.

Кроме того, государственный обвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении спортсмена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Удостоверившись, что подсудимый осознаёт характер и последствия прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, суд прекратил данное уголовное дело и уголовное преследование в отношении спортсмена, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 118 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения с сохранением за ними права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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