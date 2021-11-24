Развитие туризма в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

20:15, 23 ноября 2021, ПАИ

23 ноября в медиацентре ПАИ состоялся брифинг, посвящённый развитию туристской территории в рамках подписанного администрацией Псковской области и корпорацией «Туризм. РФ» соглашения.

Исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова рассказала о планах по развитию турсферы в рамках подписанного соглашения.

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