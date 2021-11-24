Развитие туризма в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
23 ноября в медиацентре ПАИ состоялся брифинг, посвящённый развитию туристской территории в рамках подписанного администрацией Псковской области и корпорацией «Туризм. РФ» соглашения.
Исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова рассказала о планах по развитию турсферы в рамках подписанного соглашения.
Для вас мы узнали:
- мастер-план по развитию туристских территорий в регионе для потенциальных инвесторов разработает корпорация «Туризм. РФ»;
- специалисты определят точки притяжения туристов: места, где должны размещаться гостиницы, кафе, объекты транспортной инфраструктуры;
- в программу изначально войдут шесть муниципалитетов: Псков, Великие Луки, Псковский, Печорский, Пушкиногорский и Куньинский районы.
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