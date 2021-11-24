Псковская участница шоу «Голос» прокомментировала иск Юрия Лозы по песне «Плот»

23:25, 24 ноября 2021, ПАИ

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23 ноября в интернете была опубликована информация, что Юрий Лоза выиграл суд у Первого канала и отсудил миллион рублей. Сам Юрий Лоза прокомментировал эту новость в эфире радмостанции «Говорит Москва».

«С адвокатами у меня договорённость, они мне скажут, когда дело закончится. Если они мне не сказали, значит, дело в процессе. Я сам позвонил адвокату, он говорит: «Да вы что?» Это всё предварительные истории. А как вы думаете, Первый канал не будет оспаривать? Это неизвестно, сколько будет тянуться, это на месяцы и на года», — сказал певец.

Псковская певица Алина Виардо, которая исполнила кавер-версию песни «Плот» Юрия Лозы в телешоу «Голос», выразила свои опасения газете «Комсомольская правда – Псков»: «Тот иск, который подавал Юрий Эдуардович на Первый канал, на мне, к счастью, никак не отразился. И я надеюсь, что эта эпичная история закончится и продолжение не последует. Потому что небольшая доля вероятности того, что Первый канал может подать в суд на меня как на исполнителя, тоже в теории возможна».

Сама Алина старается держать нейтралитет.

«Я в свою очередь как исполнитель кавер-версии песни «Плот» ни в коем разе не обижаюсь на комментарии Юрия Лозы. Хотелось бы отметить, что на первом этапе, когда он принял решение подавать в суд, это было основано на том, что Первый канал не поставил его в известность. Не были соблюдены договорённости о выходе в эфир моего выступления. Поэтомуподавал иск и имел на это полное право», — поделилась псковичка с корреспондентом «Комсомолки».

«Я считаю, что любое субъективное мнение, пусть даже автора песни, чей кавер исполняла, не должно влиять на правило шоу, и если все авторы, чьи песни перепевают в проекте «Голос», будут обращаться с такими исками в суд, то это шоу просто перестанет существовать», — отметила Алина Виардо.